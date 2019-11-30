Владимир Пресняков и Наталья Ветлицкая запечатлены на фото за "странным занятием"

Наталья Ветлицкая возвращается на эстраду, поэтому различные публикации из архивов привлекают всё больше внимания интернет-пользователей и различных изданий. В одной из публикаций можно увидеть черно-белый кадр, на котором Владимир Пресняков душит коллегу. Следующий кадр показывает их за обратными ролями и уже в другой обстановке. Заметно, что это обычная игра на камеру, однако ситуация всё равно оказалась достаточно спорной.В соответствии с неподтвержденными данными, снимки были сделаны примерно 25 лет назад. В то время Пресняков и Ветлицкая находились на пике популярности. Важно отметить, что после того периода певица стала реже появляться на экранах, а её коллега, наоборот, усилил своё присутствие на эстраде.Наталья Ветлицкая свыше 15 лет проживала в Испании, завершив свои связи с музыкальной сферой. Во время одного из недавних интервью она призналась, что оказалась вынужденной устроить перерыв в концертной деятельности, ввиду того, что обстоятельства оказались чрезмерно трудными. Артистка прекратила получать удовольствие от концертов, а также очень устала от самого шоу-бизнеса, нуждаясь в перерыве.