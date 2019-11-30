АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые из доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

“Должен был находиться в коме”: Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на сцену

Российский актер Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на сцену. По всем медицинским показаниям артист должен был находится в коме, о чем стало известно в последнем выпуске программы “Легенды музыки”.
“Должен был находиться в коме”: Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на сцену

Вячеслав Невинный запомнился советской публике своими габаритами, поскольку он являлся одним из самых полных актеров в кино. Из-за травмы в молодом возрасте у него отказали ноги, а лечение гормонами привело к резкому прибавлению веса. В 1997 году он упал с почти пятиметровой высоты, когда люк на сцене театра оставили открытым. В результате артист получил сильные повреждения руки, легких и ребер. Позже он пережил автомобильную аварию в гараже, когда его жена Нина Гуляева случайно наехала ему на ногу. В конце жизни Невинный лишился нижних конечностей из-за гангрены, которая развилась в результате диабета. Врач артиста отмечал, что с его показателями количества сахара в крови — 25 мг, многие пациенты лежали в коме, но Невинный мог играть на сцене.

Вячеслав Невинный скончался 31 мая 2009 года в возрасте 74 лет. Сегодня, 30 ноября, поклонники и семья актера отмечают его 85-летие.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина пожаловалась на частые…
Российские ученые впервые создали искусственную кость в условиях…
Владимир Пресняков и Наталья Ветлицкая запечатлены на фото за "странным…
Продюсер Ольги Бузовой намерен вернуть на сцену Машу…
Эксперты обнаружили уязвимости в способах внедрения аналога SMS —…
“Должен был находиться в коме”: Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на…
Составлен рейтинг наиболее успешных хоррор-игр за последние…
Эвелина Бледанс опубликовала видео в кожаном костюме с…
Развод с Ксенией Собчак пошел на пользу: Максим Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с Нино…
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский…
«Что ты творишь со зрителями»: Звездные подруги похвалили Полину Гагарину после…
Медики назвали способы замедления развития осложнений при сахарном…
Сын Наташи Королевой Архип Глушко крутит отношения сразу с несколькими…
KIA начала продажи спортивной версии KIA Cerato…
«Я на вас обиделась»: Бьянка удивила поклонников необычным…
Эксперты назвали продукты, вызывающие головную…
Народный артист России Юрий Васильев отмечает 65-летний…
Российские ученые создали кожу…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина призналась, что подружилась с Ольгой Орловой из-за ее…
Ученые планируют победить рак благодаря освоению…
Анастасия Волочкова призналась, что ей не хочется наступления Нового…
Эксперты составили рейтинг седанов C-класса по объему…
Онкологи: Мясные и молочные продукты могут содержать возбудитель…
Астрологи назвали благоприятное время для завершения дел в 2019…
Алла Пугачева не хочет выкладывать снимки детей в…
Эксперты предрекли рост спроса на “ипотечные каникулы” в 2020…
Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и пошла на…
Названы изменения для российских автомобилистов с 1…
Елена Ксенофонтова заявила, что для нее встречи с бывшим мужем на судах являются…
Появились первые изображения Redmi K30 и его…
Сергей Светлаков рассказал в шоу "Вечерний Ургант" шутку, вырезанную из…
Медики назвали самые частые причины опухания…
Виктор Рыбин после обнаружения еще одного онкообразования на коже услышал от медиков положительный…
Huawei начала принимать предзаказы на недорогой смартфон Huawei Nova 5 с…
Юлия Ковальчук вместе с подругой устроила «банный женский…
Эксперты развенчали распространенные мифы о вреде…
Наталья Ветлицкая призналась в воровстве еды в 90-е из-за нехватки…
Упражнения цигун защищают организм от воспалительных…
Мама Ольги и Алены Рапунцель с трудом удерживает их на проекте…
Голливудский актер Арманд Ассанте приедет с мастер-классом в…
Просмотреть все новости