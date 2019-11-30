“Должен был находиться в коме”: Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на сцену





Вячеслав Невинный запомнился советской публике своими габаритами, поскольку он являлся одним из самых полных актеров в кино. Из-за травмы в молодом возрасте у него отказали ноги, а лечение гормонами привело к резкому прибавлению веса. В 1997 году он упал с почти пятиметровой высоты, когда люк на сцене театра оставили открытым. В результате артист получил сильные повреждения руки, легких и ребер. Позже он пережил автомобильную аварию в гараже, когда его жена Нина Гуляева случайно наехала ему на ногу. В конце жизни Невинный лишился нижних конечностей из-за гангрены, которая развилась в результате диабета. Врач артиста отмечал, что с его показателями количества сахара в крови — 25 мг, многие пациенты лежали в коме, но Невинный мог играть на сцене.Вячеслав Невинный скончался 31 мая 2009 года в возрасте 74 лет. Сегодня, 30 ноября, поклонники и семья актера отмечают его 85-летие.