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Развод с Ксенией Собчак пошел на пользу: Максим Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с Нино Нинидзе

В прессе появилась информация о том, что Максим Виторган в тайне от всех сделал своей новой любимой женщине Нино Нинидзе предложение выйти за него замуж. А для того, чтобы в преддверии торжества выглядеть надлежащим образом, актер сел на очень жесткую диету.

Развод с Ксенией Собчак пошел на пользу: Максим Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с Нино Нинидзе

Сейчас он пытается всеми возможными и невозможными способами избавиться от лишних килограммов. Так, Максим Виторган уже отказал себе во всех своих любимых продуктах. Скорее всего, он не хочет быть на фоне своей юной жены настоящей «рухлядью». Косвенно информацию об ограничении в еде не отрицает и сам Максим Виторган. Он выложил в Instagram снимок, где он в черном костюме находится в ванной, и написал, что если хочешь обмануть самого себя, то нужно по ночам употреблять что-то черное.

Большинство поклонников артиста уже отметили, что развод с телеведущей Ксенией Собчак ему пошел на пользу, потому что он внешне выглядит гораздо лучше. Были и те, кто отметил, что развод ему к лицу.


Стоит отметить, что ранее Максим Виторган разместил в Сети снимок со своей дочкой от первого брака и написал: «Хоть в бензобаке, да в кадиллаке», - таким образом скорее всего подшутив над своей экс-женой Ксенией Собчак.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:31

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