Эвелина Бледанс опубликовала видео в кожаном костюме с хлыстом

Такой стиль Эвелины Бледанс поразил практически всех ее поклонников. Актриса предстала в кадре в кожаном костюме с шипами, коротких шортах, с черном ошейнике и с хлыстом в руках. Знаменитость начала размахивать последним и заявила, что сегодня она кого-то обязательно отшлепает. Чуть позже артистка решила успокоить своих поклонников.Эвелина Бледанс заявила, что она не сумасшедшая, а просто начала вживаться в новую роль, которая ей досталась в спектакле. Именно поэтому странное видео в кожаном костюме с плеткой она сняла именно в гримерке. В последующих видео актриса появлялась в кадре уже в других нарядах, хотя один аксессуар остался неизменным – серебряная корона на голове знаменитости.Также Эвелина Бледанс решила пошутить. В одном из последних видео актриса заявила, что сейчас она находится в Беларуси, поэтому готова привезти своим московским друзьям запрещенные сыры и другую продукцию, попавшую под санкции.Поклонники Эвелины Бледанс неоднозначно отреагировали на такой образ знаменитости. Многие посчитали, что подобный вызывающий и откровенный костюм не может быть оправдан потребностями спектакля.