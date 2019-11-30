Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Появилось видео атаки произведённой в СССР «Осы» на Apache из США. В интернете обсуждают ролик, показывающий противостояние зенитного комплекса и ударного вертолёта модели AH-64.
Видео было опубликовано в Twitter. Ролик показывает, как в момент попадания снаряда воздушный транспорт падает с большой скоростью. Предположительно, попавшая в ролик ЗРК «Оса» являлась собственностью боевиков из группировки йеменских хуситов, а сбитый вертолёт пребывал на балансе армии САР.
На текущий момент ни одна из сторон не дала официального подтверждения по материалам записи. Точная принадлежность боевой техники остаётся неустановленной.
Видео было опубликовано в Twitter. Ролик показывает, как в момент попадания снаряда воздушный транспорт падает с большой скоростью. Предположительно, попавшая в ролик ЗРК «Оса» являлась собственностью боевиков из группировки йеменских хуситов, а сбитый вертолёт пребывал на балансе армии САР.
На текущий момент ни одна из сторон не дала официального подтверждения по материалам записи. Точная принадлежность боевой техники остаётся неустановленной.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:23