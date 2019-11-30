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«Что ты творишь со зрителями»: Звездные подруги похвалили Полину Гагарину после концерта

Известную российскую певицу Полину Гагарину после сольного концерта в Москве похвалили ее звездные подруги. Региона Тодоренко, Ида Галич и Юлия Пересильд были тронуты выступление артистки и даже заявили: «Что ты творишь со своим зрителем?»
«Что ты творишь со зрителями»: Звездные подруги похвалили Полину Гагарину после концерта

29 ноября Полина Гагарина отыграла в Москве сольный концерт перед 12 тысячами зрителей. Артистка выступила с новой программой «Обезоружена». Поддержать исполнительницу приехали не только обычные зрители, но и ее звездные подруги. После выступления Ида Галич, Регина Тодоренко и Юлия Пересильд опубликовали в Instagram обновления, посвященные этому концерту.

Звездные подруги Полины Гагариной заявили о том, что все они сорвали свои голоса, так как подпевали каждое слово во время всего выступления. В некоторые моменты Региона Тодоренко даже не смогла сдержать слез. Супруга Влада Топалова заявила, что каждое слово, произнесенное артисткой со сцены, имеет огромное значение, ведь каждое из них является искренним и идет от ее сердца.

«Полина, видела бы ты, что ты творишь со своими зрителями!» - заявила Юлия Пересильд. Актриса пожелала певице удачи и посоветовала беречь себя для самой себя, семьи, друзей и поклонников. «Гори, но не сгорай», - закончила обновление после концерта Полины Гагариной Юлия Пересильд. Примечательно, посмотреть выступление пришли даже дети звездных подруг артистки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:14

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