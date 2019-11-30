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Народный артист России Юрий Васильев отмечает 65-летний юбилей

Сегодня Юрий Васильев празднует свой 65-й день рождения. Артист работает в Московском театре сатиры, поэтому в этот день появится перед зрителями на сцене для исполнения роли предпринимателя Кошелькова в постановке «Хомо Эректус».
Народный артист России Юрий Васильев отмечает 65-летний юбилей

«Юрий Васильев один из главных актёров коллектива нашего театра. Разумеется, по завершении спектакля коллектив в полной мере поздравит именинника», - рассказала изданию ТАСС сотрудница пресс-центра театра Нина Карпова.

Она добавила, что Васильев родился в Новосибирске, однако обучаться мастерству игры на сцене стал только после приезда в Москву. При этом его целью было исключительно Щукинское училище. Летом 1972-го он сдал экзамен в «Щуку», в котором имелась огромная конкуренция в почти три сотни человек на каждое свободное место. В итоге Васильеву удалось занять позицию студента на курсе Юрия Катина-Ярцева.

«После завершения обучения в 1976-м Васильев получил приглашение в Театр сатиры, поскольку был создан именно для этого театра», - подчеркнула Карпова.

Согласно её словам, в самом первом сезоне ему давали работу почти во всем массовках основных спектаклей. Дебютным выходом на сцену для артиста оказалась роль пьяницы, когда потребовалось найти замену для Спартака Мишулина.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:16

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