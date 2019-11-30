Народный артист России Юрий Васильев отмечает 65-летний юбилей





, - рассказала изданию ТАСС сотрудница пресс-центра театра Нина Карпова.Она добавила, что Васильев родился в Новосибирске, однако обучаться мастерству игры на сцене стал только после приезда в Москву. При этом его целью было исключительно Щукинское училище. Летом 1972-го он сдал экзамен в «Щуку», в котором имелась огромная конкуренция в почти три сотни человек на каждое свободное место. В итоге Васильеву удалось занять позицию студента на курсе Юрия Катина-Ярцева., - подчеркнула Карпова.Согласно её словам, в самом первом сезоне ему давали работу почти во всем массовках основных спектаклей. Дебютным выходом на сцену для артиста оказалась роль пьяницы, когда потребовалось найти замену для Спартака Мишулина.