Народный артист России Юрий Васильев отмечает 65-летний юбилей
Сегодня Юрий Васильев празднует свой 65-й день рождения. Артист работает в Московском театре сатиры, поэтому в этот день появится перед зрителями на сцене для исполнения роли предпринимателя Кошелькова в постановке «Хомо Эректус».
«Юрий Васильев один из главных актёров коллектива нашего театра. Разумеется, по завершении спектакля коллектив в полной мере поздравит именинника», - рассказала изданию ТАСС сотрудница пресс-центра театра Нина Карпова.
Она добавила, что Васильев родился в Новосибирске, однако обучаться мастерству игры на сцене стал только после приезда в Москву. При этом его целью было исключительно Щукинское училище. Летом 1972-го он сдал экзамен в «Щуку», в котором имелась огромная конкуренция в почти три сотни человек на каждое свободное место. В итоге Васильеву удалось занять позицию студента на курсе Юрия Катина-Ярцева.
«После завершения обучения в 1976-м Васильев получил приглашение в Театр сатиры, поскольку был создан именно для этого театра», - подчеркнула Карпова.
Согласно её словам, в самом первом сезоне ему давали работу почти во всем массовках основных спектаклей. Дебютным выходом на сцену для артиста оказалась роль пьяницы, когда потребовалось найти замену для Спартака Мишулина.
«Юрий Васильев один из главных актёров коллектива нашего театра. Разумеется, по завершении спектакля коллектив в полной мере поздравит именинника», - рассказала изданию ТАСС сотрудница пресс-центра театра Нина Карпова.
Она добавила, что Васильев родился в Новосибирске, однако обучаться мастерству игры на сцене стал только после приезда в Москву. При этом его целью было исключительно Щукинское училище. Летом 1972-го он сдал экзамен в «Щуку», в котором имелась огромная конкуренция в почти три сотни человек на каждое свободное место. В итоге Васильеву удалось занять позицию студента на курсе Юрия Катина-Ярцева.
«После завершения обучения в 1976-м Васильев получил приглашение в Театр сатиры, поскольку был создан именно для этого театра», - подчеркнула Карпова.
Согласно её словам, в самом первом сезоне ему давали работу почти во всем массовках основных спектаклей. Дебютным выходом на сцену для артиста оказалась роль пьяницы, когда потребовалось найти замену для Спартака Мишулина.