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Сын Наташи Королевой Архип Глушко крутит отношения сразу с несколькими девушками

Сын певицы Наташи Королевой Архип глушко завел отношения сразу с несколькими девушками, о чем известно его звездой матери. Артистка считает, что ее сын привлекателен для противоположного пола, поэтому испытывает трудности с выбором.

После расставания с участницей “Дома-2” Марией Слугиной 17-летний Архип Глушко уже нашел новую девушку. Наташа Королева предполагает, что избранниц у ее сына может быть две, поскольку в его возрасте и с внешними данными тяжело определиться. Звезда отметила, что ее наследник постоянно в отношениях и пользуется большим успехом у представительниц противоположного пола. Расставание с более взрослой возлюбленной певица объяснила необходимостью сына заняться учебой, поскольку он поступил в высшее учебное заведение.

В интервью “КП” Наташа Королева отметила, что Архип Глушко предпочитает более интересные для себя дела, например, уроки вокала. При этом звезда не отговаривает его от карьеры артиста, хотя считает это не лучшим выбором.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:56

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