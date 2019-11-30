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«Я на вас обиделась»: Бьянка удивила поклонников необычным заявлением

Известная российская артистка Бьянка удивила поклонников в Instagram необычным заявлением. Знаменитость опубликовала новую фотографию и сопроводила ее противоречивым комментарием: «Я на вас обиделась».
«Я на вас обиделась»: Бьянка удивила поклонников необычным заявлением

Бьянка регулярно обновляет свою страницу в Instagram, поэтому уже должна была привыкнуть к атмосфере, царящей в этой социальной сети. Несмотря на это, знаменитость призналась, что она обиделась на своих подписчиков, но не назвала конкретную причину. Такое заявление артистка сопроводила эффективной фотографией в необычном образе. Певица надела шикарное черное платье с большим разрезом выше колена, туфли на каблуке в тон и уши в стиле «Микки Мауса».

Поклонники Бьянки начали активно обсуждать эту ситуацию и попытались понять, на что и на кого обиделась артистка. Некоторые подписчики вспомнили, что под прошлым обновлением звезды было много нелицеприятных высказываний относительно внешности певицы. Другие обратили внимание на то, что критика касалась не только внешнего вида исполнительницы, но и ее творческих способностей. Артистку обвинили в отсутствии таланта и полном неумении петь.

Поклонники Бьянки решили поддержать певицу положительными комментариями и комплиментами. Знаменитости посоветовали не принимать оскорбления близко к сердцу и заниматься тем, чем ей хочется, а не беспокоиться о чужом мнении.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:38

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