Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина призналась, что подружилась с Ольгой Орловой из-за ее бескорыстности





Существовать вместе в одном проекте у девушек тоже получается достаточно хорошо. Ко всему известно, что Ольга и Ксения общаются не только в шоу, но и за его пределами. Так, недавно Бородина была гостьей на ее дне рождения, который проходил в одном из столичных ресторанов. Помимо этого, Ксения Бородина подчеркнула, что чувствует себя достаточно комфортно рядом с Ольгой Орловой, потому что уровень их популярности находится на равных.Отметила Бородина и тот факт, что Орлова не из тех людей, которые ищут в дружбе дополнительную выгоду, и именно этот факт ее очень сильно подкупает.Стоит отметить, что прежде, чем Ольга Орлова стала ведущей телестройки, у нее был очень тяжелый период в жизни, и возвращалась она в работу именно с помощью Ксении Бородиной, с которой она и сейчас тесно общается.