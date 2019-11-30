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Анастасия Волочкова призналась, что ей не хочется наступления Нового года

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ей не хочется, чтобы наступал Новый год. Артистка опубликовала первые праздничные фото на своей странице в сети Instagram.

Анастасия Волочкова запечатлена в одном из ресторанов на фоне украшенной ели. Звезда призналась, что ей не хочется приближения Нового года, но это чувствуется во всех общественных заведениях, которые она посещала. Поклонники отреагировали на это заявление в комментариях, пожелав звезде оптимизма и праздничного настроения. Однако некоторые обратили внимание на странные, по мнению фолловеров, сапоги балерины. Для кадра она позирует в белых унтах, которые раскритиковали подписчики.

После недавней критики прически Волочковой поклонники заметили изменения, отметив, что балерине необычайно к лицу простая укладка.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:45

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