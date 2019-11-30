Российские ученые создали кожу хамелеона





Для создания этого уникального синтетического материала ученые создали собственную оригинальную молекулу, чья структура построена так, чтобы во время растяжения и изменения формы происходила смена цвета поверхности. Этого достигли за счет стеклянных шариков, расположенных в определенных частях материала, именно они приводят к преломлению света. Специалисты отметили, что их разработка не имеет ничего общего с кожей хамелеона, однако такое название лучше позволяет сторонним людям понять, как она работает.В настоящий момент ученые из МГУ не знают, в каких конкретно сферах будет применяться их уникальный материал. У него имеется большой потенциал в медицине, а именно – в производстве протезов и имплантатов, способных сгибаться. Уже сейчас имеются планы по созданию отдельных тканей для глаз у людей, теряющих зрение. Важной особенностью разработки является то, что организм не будет отвергать этот материал.Также кожу хамелеона можно использовать в военном деле. С ее помощью возможно маскировать не только людей, но и технику. По словам специалистов, у этого материала большое будущее в самых разных сферах человеческой жизни.