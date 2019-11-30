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Российские ученые создали кожу хамелеона

Российские ученые создали необычный материал, напоминающий кожу хамелеона. Специалисты МГУ считают, что у их разработки большое будущее, так как ее можно применять как в медицине, так и в военном деле, однако над этими вопросами они пока не работали.
Российские ученые создали кожу хамелеона

Для создания этого уникального синтетического материала ученые создали собственную оригинальную молекулу, чья структура построена так, чтобы во время растяжения и изменения формы происходила смена цвета поверхности. Этого достигли за счет стеклянных шариков, расположенных в определенных частях материала, именно они приводят к преломлению света. Специалисты отметили, что их разработка не имеет ничего общего с кожей хамелеона, однако такое название лучше позволяет сторонним людям понять, как она работает.

В настоящий момент ученые из МГУ не знают, в каких конкретно сферах будет применяться их уникальный материал. У него имеется большой потенциал в медицине, а именно – в производстве протезов и имплантатов, способных сгибаться. Уже сейчас имеются планы по созданию отдельных тканей для глаз у людей, теряющих зрение. Важной особенностью разработки является то, что организм не будет отвергать этот материал.

Также кожу хамелеона можно использовать в военном деле. С ее помощью возможно маскировать не только людей, но и технику. По словам специалистов, у этого материала большое будущее в самых разных сферах человеческой жизни.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:08

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