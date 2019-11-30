Медики назвали способы замедления развития осложнений при сахарном диабете





Главными осложнениями при диабете являются гипогликемия и гипергликемия, которые несут угрозу для жизни человека. Медики уверены, что замедлить развитие осложнений поможет изменение образа жизни. Диабетикам следует тщательно следить за рационом, включая в пищу продукты растительного происхождения. Ограничить следует употребление белков. В ежедневном рационе должны присутствовать две порции овощей и фруктов, а раз в неделю можно приготовить бобовые или макаронные изделия. В приоритете продукты из цельных зерен, рыба, а вызвать осложнения может красное мясо, яйца, сыр, сладости, сладкие напитки.Немаловажным фактором являются физические нагрузки, в частности достаточным будут ежедневные пешие прогулки в течение получаса. Также необходимо следить за уровнем сахара и холестерина в крови. Диабетикам рекомендуется отказаться от вредных привычек.