АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые из доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Медики назвали способы замедления развития осложнений при сахарном диабете

Медики назвали способы, которые помогут замедлить развитие осложнений при сахарном диабете. Рекомендации представили эксперты из Италии.
Медики назвали способы замедления развития осложнений при сахарном диабете

Главными осложнениями при диабете являются гипогликемия и гипергликемия, которые несут угрозу для жизни человека. Медики уверены, что замедлить развитие осложнений поможет изменение образа жизни. Диабетикам следует тщательно следить за рационом, включая в пищу продукты растительного происхождения. Ограничить следует употребление белков. В ежедневном рационе должны присутствовать две порции овощей и фруктов, а раз в неделю можно приготовить бобовые или макаронные изделия. В приоритете продукты из цельных зерен, рыба, а вызвать осложнения может красное мясо, яйца, сыр, сладости, сладкие напитки.

Немаловажным фактором являются физические нагрузки, в частности достаточным будут ежедневные пешие прогулки в течение получаса. Также необходимо следить за уровнем сахара и холестерина в крови. Диабетикам рекомендуется отказаться от вредных привычек.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 14:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина пожаловалась на частые…
Российские ученые впервые создали искусственную кость в условиях…
Владимир Пресняков и Наталья Ветлицкая запечатлены на фото за "странным…
Продюсер Ольги Бузовой намерен вернуть на сцену Машу…
Эксперты обнаружили уязвимости в способах внедрения аналога SMS —…
“Должен был находиться в коме”: Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на…
Составлен рейтинг наиболее успешных хоррор-игр за последние…
Эвелина Бледанс опубликовала видео в кожаном костюме с…
Развод с Ксенией Собчак пошел на пользу: Максим Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с Нино…
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский…
«Что ты творишь со зрителями»: Звездные подруги похвалили Полину Гагарину после…
Медики назвали способы замедления развития осложнений при сахарном…
Сын Наташи Королевой Архип Глушко крутит отношения сразу с несколькими…
KIA начала продажи спортивной версии KIA Cerato…
«Я на вас обиделась»: Бьянка удивила поклонников необычным…
Эксперты назвали продукты, вызывающие головную…
Народный артист России Юрий Васильев отмечает 65-летний…
Российские ученые создали кожу…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина призналась, что подружилась с Ольгой Орловой из-за ее…
Ученые планируют победить рак благодаря освоению…
Анастасия Волочкова призналась, что ей не хочется наступления Нового…
Эксперты составили рейтинг седанов C-класса по объему…
Онкологи: Мясные и молочные продукты могут содержать возбудитель…
Астрологи назвали благоприятное время для завершения дел в 2019…
Алла Пугачева не хочет выкладывать снимки детей в…
Эксперты предрекли рост спроса на “ипотечные каникулы” в 2020…
Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и пошла на…
Названы изменения для российских автомобилистов с 1…
Елена Ксенофонтова заявила, что для нее встречи с бывшим мужем на судах являются…
Появились первые изображения Redmi K30 и его…
Сергей Светлаков рассказал в шоу "Вечерний Ургант" шутку, вырезанную из…
Медики назвали самые частые причины опухания…
Виктор Рыбин после обнаружения еще одного онкообразования на коже услышал от медиков положительный…
Huawei начала принимать предзаказы на недорогой смартфон Huawei Nova 5 с…
Юлия Ковальчук вместе с подругой устроила «банный женский…
Эксперты развенчали распространенные мифы о вреде…
Наталья Ветлицкая призналась в воровстве еды в 90-е из-за нехватки…
Упражнения цигун защищают организм от воспалительных…
Мама Ольги и Алены Рапунцель с трудом удерживает их на проекте…
Голливудский актер Арманд Ассанте приедет с мастер-классом в…
Просмотреть все новости