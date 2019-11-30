Медики назвали способы замедления развития осложнений при сахарном диабете
Медики назвали способы, которые помогут замедлить развитие осложнений при сахарном диабете. Рекомендации представили эксперты из Италии.
Главными осложнениями при диабете являются гипогликемия и гипергликемия, которые несут угрозу для жизни человека. Медики уверены, что замедлить развитие осложнений поможет изменение образа жизни. Диабетикам следует тщательно следить за рационом, включая в пищу продукты растительного происхождения. Ограничить следует употребление белков. В ежедневном рационе должны присутствовать две порции овощей и фруктов, а раз в неделю можно приготовить бобовые или макаронные изделия. В приоритете продукты из цельных зерен, рыба, а вызвать осложнения может красное мясо, яйца, сыр, сладости, сладкие напитки.
Немаловажным фактором являются физические нагрузки, в частности достаточным будут ежедневные пешие прогулки в течение получаса. Также необходимо следить за уровнем сахара и холестерина в крови. Диабетикам рекомендуется отказаться от вредных привычек.
Главными осложнениями при диабете являются гипогликемия и гипергликемия, которые несут угрозу для жизни человека. Медики уверены, что замедлить развитие осложнений поможет изменение образа жизни. Диабетикам следует тщательно следить за рационом, включая в пищу продукты растительного происхождения. Ограничить следует употребление белков. В ежедневном рационе должны присутствовать две порции овощей и фруктов, а раз в неделю можно приготовить бобовые или макаронные изделия. В приоритете продукты из цельных зерен, рыба, а вызвать осложнения может красное мясо, яйца, сыр, сладости, сладкие напитки.
Немаловажным фактором являются физические нагрузки, в частности достаточным будут ежедневные пешие прогулки в течение получаса. Также необходимо следить за уровнем сахара и холестерина в крови. Диабетикам рекомендуется отказаться от вредных привычек.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 14:05