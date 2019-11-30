Алла Пугачева не хочет выкладывать снимки детей в Instagram

— рассказала Пугачева.Знаменитость подчеркнула, что подобно любой другой матери переживает со собственных детях. Вдобавок, Примадонна отметила появление в соцсетях аккаунтов её внучки Клавдии Земцовой. Девочка родилась в браке Кристины Орбакайте и предпринимателя Михаила Земцова. В настоящее время ребёнок пребывает на территории США, однако в скором времени появится в гостях у Пугачевой вместе с матерью.Примадонна российской эстрады сообщила, что её дети в настоящее время обучаются французскому языку. Ей самой он неизвестен, в отличии от английского. Алла Пугачева отметила, что на французском дети говорят с Максимом Галкиным.