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Алла Пугачева не хочет выкладывать снимки детей в Instagram

Алла Пугачева выступает против публикации снимков детей в Instagram. В эфире проекта «Время» певица сообщила ведущему Кириллу Клейменову о своей позиции в отношении публичной жизни двойняшек возрастом 6 лет.

«Он лишь хихикает. Спрашивает: “Что, боишься, их сглазят?”» — рассказала Пугачева.

Знаменитость подчеркнула, что подобно любой другой матери переживает со собственных детях. Вдобавок, Примадонна отметила появление в соцсетях аккаунтов её внучки Клавдии Земцовой. Девочка родилась в браке Кристины Орбакайте и предпринимателя Михаила Земцова. В настоящее время ребёнок пребывает на территории США, однако в скором времени появится в гостях у Пугачевой вместе с матерью.

Примадонна российской эстрады сообщила, что её дети в настоящее время обучаются французскому языку. Ей самой он неизвестен, в отличии от английского. Алла Пугачева отметила, что на французском дети говорят с Максимом Галкиным.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:13

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