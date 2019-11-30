Ученые планируют победить рак благодаря освоению космоса





Ученые уже давно знали о том, что нахождение в месте, где отсутствует притяжение, серьезно влияет на организм. На этот счет существует множество теорий и предположений, многие из которых до сих пор остаются неподтвержденными. Согласно одной из них, человек не может быть зачат и рожден в состоянии невесомости. Ученые из Римского университета Ла Сапиенца решили изучить другой вопрос – рак.Специалисты предположили, что в космосе в состоянии невесомости деление клеток, приводящее к появлению рака в случае ошибок, может происходить иначе, чем на Земле. Для этого была построена специальная комната, имеющая микрогравитацию. Она не является полным аналогом невесомости, но максимально приближена к ней.Оказалось, что деление клеток в таком случае резко меняется. Одна их часть продолжает это делать обычным способом, другая же полностью меняет этот процесс. Как только комната была возвращена в привычное состояние – это прекратилось, а клетки быстро начали вести себя как раньше. Ученые предполагают, что такое поведение организма в состоянии невесомости может помочь человечеству раз и навсегда победить рак. Они намерены продолжить работу в этом направлении.