Астрологи назвали благоприятное время для завершения дел в 2019 году





Профессор народной медицины Александр Зараев считает, что все дела в уходящем году нужно завершить до 26 декабря, когда пройдет солнечное затмение. Однако идеальным временем закончить все начатое считается зимнее солнцестояние 21-22 декабря. После затмения у граждан появится возможность начать новые проекты, поскольку этому будет способствовать благоприятная среда. Переходной период продлиться до 25 января 2020 года. До 10 января ожидается нестабильность, которую спровоцирует астральный туман. Однако после лунного затмения человек снова обретет возможность стратегически оценивать ситуацию.Астролог советует заранее заняться чисткой энергетики, например, принимать витамины, делать зарядку по утрам, иметь полноценный сон и есть более легкую пищу. Для успешного перехода неблагоприятного периода также рекомендуется “сбросить все старое”.