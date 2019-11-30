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Онкологи: Мясные и молочные продукты могут содержать возбудитель рака

Немецкие онкологи заявили, что мясные и молочные продукты могут содержать возбудитель развития злокачественных опухолей ― так называемый микроб BMMF. Указанный патоген повышает риск возникновения колоректального рака и рака молочных желез.

Заражение «мясо-молочным фактором крупного рогатого скота» (BMMF), который содержат мясные и молочные продукты, особенно опасно в поре младенчества при ещё несформировавшейся иммунной системе, следствием чего является возрастание риска развития колоректального рака (рак толстой кишки) и рака молочных желез в зрелом возрасте. При этом онкологи указывают на связь между развитием указанных заболеваний и географическими регионами в соответствии с количеством употребляемой их населением говядины и молочных продуктов. Так, в странах Европы, Северной Америки, в Австралии и Аргентине фиксируется больше случаев рака толстой кишки и молочных желез, нежели среди населения Индии. Также реже возникновение злокачественных опухолей железистой ткани молочных желез наблюдается у людей с диагнозом «непереносимость лактозы».

Однако немецкие специалисты отмечают, что подтверждение теории о влиянии микроба BMMF на развитие раковых заболеваний основывается на недостаточной базе данных и требует дополнительных исследований.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 12:28

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