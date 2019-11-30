Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и пошла на поправку
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк недавно перенесла операцию, а сейчас проходит курс реабилитации. Сообщается, что артистка пошла на поправку и начинает приходить в себя, у нее улучшился аппетит и начали появляться силы.
Такую информацию опубликовали российские СМИ со ссылкой на слова супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. Последние несколько недель сведений о состоянии актрисы практически не было, поэтому многие даже решили, что звезда могла умереть. Вскоре стало известно, что эта информация не соответствует действительности, а позже появились новые подробности.
Сообщается, что Анастасия Заворотнюк перенесла операцию на мозге, и она прошла удачно. Во время процедуры врачи не повредили здоровые ткани и смогли удалить опухоль. Положительные изменения заметны уже сейчас, хотя курс реабилитации актрисы еще не закончился. Знаменитость стала приходить в себя, у нее усилился аппетит, появились силы и начали прослеживаться другие изменения. Например, артистка стала возвращать свое зрение, которое во время болезни значительно ухудшилось.
Врачи отмечают положительную тенденцию в состоянии Анастасии Заворотнюк, хотя и заявляют, что актрисе нужно еще много времени для окончательного выздоровления. Такие новости вызвали активное обсуждение среди поклонников звезды. Люди желают артистке скорейшего выздоровления.
Такую информацию опубликовали российские СМИ со ссылкой на слова супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. Последние несколько недель сведений о состоянии актрисы практически не было, поэтому многие даже решили, что звезда могла умереть. Вскоре стало известно, что эта информация не соответствует действительности, а позже появились новые подробности.
Сообщается, что Анастасия Заворотнюк перенесла операцию на мозге, и она прошла удачно. Во время процедуры врачи не повредили здоровые ткани и смогли удалить опухоль. Положительные изменения заметны уже сейчас, хотя курс реабилитации актрисы еще не закончился. Знаменитость стала приходить в себя, у нее усилился аппетит, появились силы и начали прослеживаться другие изменения. Например, артистка стала возвращать свое зрение, которое во время болезни значительно ухудшилось.
Врачи отмечают положительную тенденцию в состоянии Анастасии Заворотнюк, хотя и заявляют, что актрисе нужно еще много времени для окончательного выздоровления. Такие новости вызвали активное обсуждение среди поклонников звезды. Люди желают артистке скорейшего выздоровления.