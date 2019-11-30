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Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и пошла на поправку

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк недавно перенесла операцию, а сейчас проходит курс реабилитации. Сообщается, что артистка пошла на поправку и начинает приходить в себя, у нее улучшился аппетит и начали появляться силы.
Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и пошла на поправку

Такую информацию опубликовали российские СМИ со ссылкой на слова супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. Последние несколько недель сведений о состоянии актрисы практически не было, поэтому многие даже решили, что звезда могла умереть. Вскоре стало известно, что эта информация не соответствует действительности, а позже появились новые подробности.

Сообщается, что Анастасия Заворотнюк перенесла операцию на мозге, и она прошла удачно. Во время процедуры врачи не повредили здоровые ткани и смогли удалить опухоль. Положительные изменения заметны уже сейчас, хотя курс реабилитации актрисы еще не закончился. Знаменитость стала приходить в себя, у нее усилился аппетит, появились силы и начали прослеживаться другие изменения. Например, артистка стала возвращать свое зрение, которое во время болезни значительно ухудшилось.

Врачи отмечают положительную тенденцию в состоянии Анастасии Заворотнюк, хотя и заявляют, что актрисе нужно еще много времени для окончательного выздоровления. Такие новости вызвали активное обсуждение среди поклонников звезды. Люди желают артистке скорейшего выздоровления.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:53

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