Анастасия Заворотнюк перенесла операцию и пошла на поправку





Такую информацию опубликовали российские СМИ со ссылкой на слова супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. Последние несколько недель сведений о состоянии актрисы практически не было, поэтому многие даже решили, что звезда могла умереть. Вскоре стало известно, что эта информация не соответствует действительности, а позже появились новые подробности.Сообщается, что Анастасия Заворотнюк перенесла операцию на мозге, и она прошла удачно. Во время процедуры врачи не повредили здоровые ткани и смогли удалить опухоль. Положительные изменения заметны уже сейчас, хотя курс реабилитации актрисы еще не закончился. Знаменитость стала приходить в себя, у нее усилился аппетит, появились силы и начали прослеживаться другие изменения. Например, артистка стала возвращать свое зрение, которое во время болезни значительно ухудшилось.Врачи отмечают положительную тенденцию в состоянии Анастасии Заворотнюк, хотя и заявляют, что актрисе нужно еще много времени для окончательного выздоровления. Такие новости вызвали активное обсуждение среди поклонников звезды. Люди желают артистке скорейшего выздоровления.