Елена Ксенофонтова заявила, что для нее встречи с бывшим мужем на судах являются испытанием

После расставания с адвокатом Александром Рыжих в 2016 году актриса Елена Ксенофонтова вынуждена бороться за право воспитывать дочь. Сейчас общему ребенку пары 8 лет, а от первого брака у звезды остался сын, 16-летний Тимофей Неретин. Оказалось, что дети тяжело переживали развод родителей, и им понадобилась помощь психологов. Сама Ксенофонтова страдает от судов с бывшим мужем, поскольку это отнимает у нее силы, время и деньги. Однако она воспринимает происходящее как жизненное испытание, которое дается каждому человеку.Сейчас Елена Ксенофонтова не лишена внимания мужчин и даже готова к браку, но теперь она не станет знакомить ухажеров с детьми, чтобы не провоцировать стресс. В работе актриса потеряла много предложений, поскольку оставалась невыездной на время судов, поэтому готовится восполнить пробелы.