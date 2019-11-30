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Елена Ксенофонтова заявила, что для нее встречи с бывшим мужем на судах являются испытанием

Российская актриса Елена Ксенофонтова считает, что каждому в жизни даются испытания. Своими она называет необходимость встречаться с бывшим мужем на судах.

После расставания с адвокатом Александром Рыжих в 2016 году актриса Елена Ксенофонтова вынуждена бороться за право воспитывать дочь. Сейчас общему ребенку пары 8 лет, а от первого брака у звезды остался сын, 16-летний Тимофей Неретин. Оказалось, что дети тяжело переживали развод родителей, и им понадобилась помощь психологов. Сама Ксенофонтова страдает от судов с бывшим мужем, поскольку это отнимает у нее силы, время и деньги. Однако она воспринимает происходящее как жизненное испытание, которое дается каждому человеку.

Сейчас Елена Ксенофонтова не лишена внимания мужчин и даже готова к браку, но теперь она не станет знакомить ухажеров с детьми, чтобы не провоцировать стресс. В работе актриса потеряла много предложений, поскольку оставалась невыездной на время судов, поэтому готовится восполнить пробелы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:38

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