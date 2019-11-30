Сергей Светлаков рассказал в шоу "Вечерний Ургант" шутку, вырезанную из КВН





Юморист отметил, что выпускаемый контент шоу контролирует жена основателя КВН Светлана Маслякова, и в случае её отсутствия в эфир попадает больше шуток. Примером таковой является шутка об «отрезанной ноге Маслякова», которая прозвучала во время съемок в Екатеринбурге, где Александр Масляков присутствовал без жены.Сергей Светлаков поделился с Иваном Ургантом также историей о вырезанной из КВН шутке об одном из жури юмористического шоу ― Юлие Гусмане из выступления его команды «Уральские пельмени» на «Встрече выпускников» в Екатеринбурге. По словам Сергея Светлакова, во время разминки он съюморил о его Instagram: «Гусман спросил, что нужно, чтобы ему открыть Instagram. Я ответил, что для начала нужно зарегистрироваться и начал шутить». Однако Юлий Гусман отметил остроту как «не смешно», поставив плохую оценку. В последующей миниатюре юморист, находясь в образе персонажа из развлекательного шоу «Наша Russia», в импровизационной форме обратился к упомянутому члену жури со словами: «Все, Соломоныч, отписка!», говоря о том, что тот «завалил команду» и после сообщил всем присутствующим в зале информацию о нахождении отеля, в котором остановился Юлий Гусман, пожелав ему при этом «хорошего уральского вечера".Сергей Светлаков выразил сожаление о том, что шутка не попала в прямой эфир и оказался солидарен с Иваном Ургантом во мнении, что остроты, вырезанные в какой-либо программе Первым каналом, после используются в иных телепередачах.