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Сергей Светлаков рассказал в шоу "Вечерний Ургант" шутку, вырезанную из КВН

Российский юморист Сергей Светлаков в студии телевизионного шоу «Вечерний Ургант» рассказал шутку, вырезанную из КВН. Актёр выразил сожаление о наличии цензуры, которой поддается юмористическая передача.
Сергей Светлаков рассказал в шоу "Вечерний Ургант" шутку, вырезанную из КВН

Юморист отметил, что выпускаемый контент шоу контролирует жена основателя КВН Светлана Маслякова, и в случае её отсутствия в эфир попадает больше шуток. Примером таковой является шутка об «отрезанной ноге Маслякова», которая прозвучала во время съемок в Екатеринбурге, где Александр Масляков присутствовал без жены.

Сергей Светлаков поделился с Иваном Ургантом также историей о вырезанной из КВН шутке об одном из жури юмористического шоу ― Юлие Гусмане из выступления его команды «Уральские пельмени» на «Встрече выпускников» в Екатеринбурге. По словам Сергея Светлакова, во время разминки он съюморил о его Instagram: «Гусман спросил, что нужно, чтобы ему открыть Instagram. Я ответил, что для начала нужно зарегистрироваться и начал шутить». Однако Юлий Гусман отметил остроту как «не смешно», поставив плохую оценку. В последующей миниатюре юморист, находясь в образе персонажа из развлекательного шоу «Наша Russia», в импровизационной форме обратился к упомянутому члену жури со словами: «Все, Соломоныч, отписка!», говоря о том, что тот «завалил команду» и после сообщил всем присутствующим в зале информацию о нахождении отеля, в котором остановился Юлий Гусман, пожелав ему при этом «хорошего уральского вечера".

Сергей Светлаков выразил сожаление о том, что шутка не попала в прямой эфир и оказался солидарен с Иваном Ургантом во мнении, что остроты, вырезанные в какой-либо программе Первым каналом, после используются в иных телепередачах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 11:24

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