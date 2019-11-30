Медики назвали самые частые причины опухания век





Веки опухают вследствие воспаления или скопления жидкости в тканях вокруг глаз. Явление происходит как на одном зрительном органе, так может затрагивать и оба. В некоторых случаях опухание век сопровождается болевыми ощущениями, зудом, слезоточивостью, проблемами со зрением, а также сухостью. Наиболее распространенными причинами считаются пищевая или контактная аллергии, блефарит, связанные с респираторными заболеваниями реакции организма и др. Также вызывать отечность век могут конъюнктивит, глаукома, герпес, себорейный дерматит, болезнь Шагса, ячмень, ожоги, язва роговицы.Для лечения состояния медики из Италии рекомендуют незамедлительно отправиться в больницу для проведения обследования, если отечность сопровождается болевыми ощущениями. Специалист, поставив диагноз, назначит необходимое лечение. При единичных случаях и отсутствии боли холодный компресс может оказаться эффективным.