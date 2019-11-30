Виктор Рыбин после обнаружения еще одного онкообразования на коже услышал от медиков положительный прогноз

В недавнем шоу на телевидении Виктор Рыбин признался, что после успешного курса лечения на его коже было найдено новое образование. Однако после посещения врача он услышал положительные прогнозы, после чего ему провели удаление нового очага. Как известно, в 2018 году Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова столкнулись с раком кожи, а лечение начали почти одновременно. Артист признался, что сожалеет о том, что эта информация стала достоянием общественности, поскольку изначально он планировал предупредить поклонников об опасностях.Сейчас музыкант ведет себя очень осторожно, отмечая, что “люди крайне хрупкие создания”. Рыбин посоветовал беречь себя и в ряде сфер предпочитать безопасность, передает "КП".