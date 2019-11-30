Эксперты развенчали распространенные мифы о вреде ртути
Эксперты развенчали распространенные мифы о вреде ртути. Также специалисты сообщили о правилах поведения при разбитом градуснике.
Отмечается, что для здоровья человека опасна не сама ртуть, а ее испарения или пары. Поэтому при разбитом градуснике важно быстро собрать его содержание, соблюдая определенные правила. Например, нужно закрыть комнату, где произошел инцидент, потом максимально быстро собрать все капли с помощью резиновых перчаток или липкой ленты. Емкость для сбора должна быть заполнена водой и иметь возможность закрываться. Затем банку с ртутью нужно отнести в отделение для утилизации. Место, на которое разлилась ртуть, обрабатывается слабым раствором марганцовки либо хлором, а помещение проветривается.
Специалисты отметили, что при соблюдении всех правил по сбору ртути нет риска отравления. При попадании крупицы на животное, это место важно выстричь, а если шарик скатился, то шерсть можно вымыть хлорсодержащей жидкостью. Одежду можно просто постирать, если нет вероятности того, что ртуть осталась на ней.
Отмечается, что для здоровья человека опасна не сама ртуть, а ее испарения или пары. Поэтому при разбитом градуснике важно быстро собрать его содержание, соблюдая определенные правила. Например, нужно закрыть комнату, где произошел инцидент, потом максимально быстро собрать все капли с помощью резиновых перчаток или липкой ленты. Емкость для сбора должна быть заполнена водой и иметь возможность закрываться. Затем банку с ртутью нужно отнести в отделение для утилизации. Место, на которое разлилась ртуть, обрабатывается слабым раствором марганцовки либо хлором, а помещение проветривается.
Специалисты отметили, что при соблюдении всех правил по сбору ртути нет риска отравления. При попадании крупицы на животное, это место важно выстричь, а если шарик скатился, то шерсть можно вымыть хлорсодержащей жидкостью. Одежду можно просто постирать, если нет вероятности того, что ртуть осталась на ней.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:48