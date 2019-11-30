Эксперты развенчали распространенные мифы о вреде ртути





Отмечается, что для здоровья человека опасна не сама ртуть, а ее испарения или пары. Поэтому при разбитом градуснике важно быстро собрать его содержание, соблюдая определенные правила. Например, нужно закрыть комнату, где произошел инцидент, потом максимально быстро собрать все капли с помощью резиновых перчаток или липкой ленты. Емкость для сбора должна быть заполнена водой и иметь возможность закрываться. Затем банку с ртутью нужно отнести в отделение для утилизации. Место, на которое разлилась ртуть, обрабатывается слабым раствором марганцовки либо хлором, а помещение проветривается.Специалисты отметили, что при соблюдении всех правил по сбору ртути нет риска отравления. При попадании крупицы на животное, это место важно выстричь, а если шарик скатился, то шерсть можно вымыть хлорсодержащей жидкостью. Одежду можно просто постирать, если нет вероятности того, что ртуть осталась на ней.