Упражнения цигун защищают организм от воспалительных процессов





Цигун представляет собой древнюю форму упражнений, основанную на движениях, дыхании и медитации. Для того, чтобы изучить влияние этой практики на здоровье человека, ученые провели практическое исследование. Специалисты изучили учеников школы боевых искусств в Польше. В течение 4 дней они изменили свои привычные тренировки и попробовали цигун. Ученые изучили их состояния до и после данных занятий.Оказалось, что цигун влияет не только на физическое и ментальное состояние человека, но и на выработку организмом разных генов. Такая практика приводит к угнетению создания провоспалительных молекул и стимулированию противовоспалительных. Специалистам даже удалось установить их точный список, к первым относятся mPHK NF-k и CCL2, а ко вторым – IL-10, HSF1 и HSPA1A.Ученые обратили внимание, что такие перемены в экспрессии генов всего после 4 дней занятий цигун говорят о очень большой пользе данного метода тренировок для каждого человека. Специалисты посоветовали людям хотя бы раз в неделю проводить такое занятие, что позволит им снизить риск развития разных заболеваний, включая множество видов рака и болезней сердечно-сосудистой системы.