Юлия Ковальчук вместе с подругой устроила «банный женский день»

«Не знаю у кого там чёрная пятница, а у нас Чистая пятница», ― подписала знаменитость фотоснимок, на котором Юлия Ковальчук с подругой запечатлены вместе, прикрывающими свои обнаженные тела простынями. Экс-участница группы «Блестящие» выразила мнение, что «банные женские дни» приносят больше пользы, нежели посещение психотерапевта: «И тело вымываешь, и мозги».Подписчики знаменитости оказались с ней солидарны и отметили красоту певицы. «Вы секси», «Согласна полностью!!!! Последую вашему примеру и пойду-ка я попарюсь!!!!», «Огонь девчули!!!!», «Баня - это наше все! И отдых, и красота!», «Красотки» ― комментируют поклонники.