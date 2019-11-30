Наталья Ветлицкая призналась в воровстве еды в 90-е из-за нехватки средств

Оказалось, что в начале 90-х Наталья Ветлицкая страдала от нехватки денег, в результате чего ей пришлось воровать еду и сдавать бутылки. На вырученные деньги известная сейчас артистка покупала себе еду. Однажды она приобрела в универсаме “омерзительные” сосиски, молоко и хлеб. Певица намеревалась сделать дешевые сосиски вкуснее с помощью аджики, но не смогла ее купить из-за нехватки 55 копеек. Поэтому решилась спрятать банку и вынести из магазина.Знаменитая в прошлом певица заявила о своем возвращении на сцену после почти 15-летнего перерыва в карьере. Наталья Ветлицкая даст несколько концертов в 2020 году.