Мама Ольги и Алены Рапунцель с трудом удерживает их на проекте "Дом-2"





Большинство зрителей уже давно сделали вывод, что ради заработка в "Дом-2" Татьяна Владимировна готова сутками сидеть со своими внуками и потом прикрывать своих дочерей, которые ничем не занимаются. Так, по ее словам, Ольга и Алена очень сильно устают, возможно, именно поэтому Алена спит каждый день чуть-ли не до обеда, а ее мама в этот момент носится с маленьким Богданом.Стало понятно, что не может Татьяна Владимировна и рассчитывать на помощь со стороны мамы Ильи Яббарова, ведь та даже подарки ему не сама купила, а подарила за деньги админов телестройки.Теперь Татьяна Владимировна просит на Новый год у ведущих отпуск, но Ольга Орлова отмечает, что они готовы ее отпустить, но только при условии, что ее дочки останутся на телестройке и будут сами справляться со всеми своими обязанностями.