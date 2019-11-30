Голливудский актер Арманд Ассанте приедет с мастер-классом в Москву





В прошлом году Арманд Ассанте отпраздновал крупный юбилей – 70-летие. Несмотря на такой возраст, актер остается востребованным и разноплановым артистом, способным играть роли в самых разных жанрах. Он малоизвестен в России, однако у себя на родине является общепризнанным профессионалом своего дела. Свою карьеру звезда начал в 1974 году и продолжает активную деятельность до сих пор.Именно поэтому Арманду Ассанте есть чему научить своих российских коллег в рамках запланированного мастер-класса. В ходе общения актер поделится советами, приемами и опытом, накопленными за более чем 40 лет актерской деятельности. Артист снимался не только в фильмах, но и популярных сериалах, выходивших на заре этого формата.Значимость приезда Арманда Ассанте в Москву подтверждает и тот факт, что данную информацию опубликовали в РОСКИНО. Представители организации отметили, что он является одни из самых разноплановых актеров всего Голливуда, поэтому российские артисты получат уникальный опыт и знания на встрече с этим мастером своего дела. Кроме профессиональной деятельности звезда известен активной благотворительностью и поддержкой разных социальных проектов.