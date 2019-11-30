Зоозащитники предупредили об опасности одомашнивания диких животных





Организация IAR помогает диким животным, которые попали в неблагоприятную ситуацию после жизни в неволе. Сотрудники данного центра часто вызволяют зверей из семей, где их превратили в домашних питомцев. Алан Найт отметил, что человек никогда не сможет удовлетворить физические, а также психологические потребности представителей фауны в домашних условиях. Зачастую его подопечные после жизни с людьми страдали от нехватки микроэлементов “природного меню”, а также имели проблемы с социализацией в будущем или чувствовали себя некомфортно в страхе из-за неподходящего места. Дело в том, что большинство содержит диких животных поодиночке, что в итоге подрывает их качество жизни.Отмечается, что в процессе транспортировки к покупателям дикие животные в большинстве своем погибают. В итоге сокращается их численность и уничтожается среда обитания. Как отметили ученые, современные кошки и собаки успели пройти через тысячелетний процесс одомашнивания, а их поведение и внешний вид трансформировались на генетическом уровне.