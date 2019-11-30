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Зоозащитники предупредили об опасности одомашнивания диких животных

Стоящий во главе International Animal Rescue Алан Найт объяснил, почему не следует одомашнивать диких животных. Специалист уверен, что человек не может воспроизвести их естественную среду обитания.

Организация IAR помогает диким животным, которые попали в неблагоприятную ситуацию после жизни в неволе. Сотрудники данного центра часто вызволяют зверей из семей, где их превратили в домашних питомцев. Алан Найт отметил, что человек никогда не сможет удовлетворить физические, а также психологические потребности представителей фауны в домашних условиях. Зачастую его подопечные после жизни с людьми страдали от нехватки микроэлементов “природного меню”, а также имели проблемы с социализацией в будущем или чувствовали себя некомфортно в страхе из-за неподходящего места. Дело в том, что большинство содержит диких животных поодиночке, что в итоге подрывает их качество жизни.

Отмечается, что в процессе транспортировки к покупателям дикие животные в большинстве своем погибают. В итоге сокращается их численность и уничтожается среда обитания. Как отметили ученые, современные кошки и собаки успели пройти через тысячелетний процесс одомашнивания, а их поведение и внешний вид трансформировались на генетическом уровне.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:01

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