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Анна Михалкова рассказала, как пережить развод и измену

Известная российская актриса Анна Михалкова рассказала о том, что выход фильма «Давай разведемся» превратил ее в психотерапевта. Знаменитость сообщила, как пережить развод и измену партнера, а также не потерять себя.
Анна Михалкова рассказала, как пережить развод и измену

Недавно в прокат вышел фильм «Давай разведемся», где Анна Михалкова сыграла одну из главных ролей. Сейчас актриса ежедневно дает несколько интервью и признается, что ее жизнь превратилась в «день сурка». Несколько раз в день знаменитость становится психотерапевтом и дает советы, как справиться с проблемами в личной жизни. По словам артистки, простого рецепта счастья не существует, каждый должен выработать его самостоятельно.

Анна Михалкова так и сделала, ее совет звучит очень просто: «Забей». Актриса отмечает, что такая формулировка не исключается изрядной доли юмора, однако в ней есть много правды. Знаменитость уверена, что пережить развод и измену поможет более простое отношение к жизни и ошибкам людей. По словам звезды, каждый человек может оступиться и никто не идеален.

Также стоит отметить, что в фильме «Давай разведемся» Анна Михалкова впервые в своей актерской карьере снялась в нижнем белье. В последние годы артистка стала следить за своим питанием и начала заниматься спортом, поэтому теперь может без стыда сниматься в таких сценах. Раньше бы она на них не решилась, так как практически не следила за появлением лишних килограммов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:53

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