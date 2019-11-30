Анна Хилькевич не раз хотела развестись со своим супругом Артуром Волковым





Анна Хилькевич отметила, что всегда была довольна своим выбором мужа. Артура Волкова актриса считает самым сексуальным мужчиной в мире, однако даже это не сделало их отношения идеальными и бесконфликтными. Звезда «Универа» признается, что на определенных этапах супруги не могли поладить и постоянно ругались. В первую очередь это касается времени, когда на свет появился их второй ребенок.Тогда Анна Хилькевич еще не научилась правильно ухаживать сразу за двумя детьми, поэтому постоянно испытывала стресс. На фоне этого ей было сложно находиться дома с супругом. В этот момент актриса не раз думала о том, что развод может стать для них обоих выходом. Несмотря на это, супруги находили общий язык и решали сохранить отношения.Анна Хилькевич также призналась, что стала отказываться от откровенных фотосессией и публикации подобных снимков в соцсетях именно из-за мужа Артура Волкова. Такое решение она считает абсолютно нормальным, ведь понимает, что ее супругу неприятно, когда посторонние люди видят обнаженные снимки жены и матери его детей. В этом вопросе, заверяет актриса, они быстро достигли согласия.