Лариса Гузеева резко ответила подписчице после совета по общению с людьми

Лариса Гузеева недавно показала салфетки ручной работы от российского мастера, отметив, что такие работы нужно сохранять, иначе есть риск утратить их в будущем. На опубликованном снимке телеведущая запечатлена сидящей за столом в халате и с полотенцем на голове, держа чашку в руках. В комментариях некоторые фолловеры раскритиковали артистку за “сделанное лицо”, а одна из подписчиц решила заступиться за звезду, порекомендовав ей “вести себя выше таких уродцев”. На это Гузеева ответила колкостью, заявив, что она сама будет решать кому ей отвечать и как себя вести.Поклонники сошлись во мнении, что Лариса Гузеева — “злюка”, но на это звезда посоветовала комментатору лечиться или пить валериану.