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Диетолог назвала богатые цинком продукты

Американский диетолог Эми Горин перечислила продукты, которые богаты цинком. Он крайне важен для здоровья, так как помогает укреплять иммунитет, нормализует уровень сахара в крови, а также обладает другими полезными свойствами.

К богатым цинком продуктам относятся устрицы, а 100 граммов обеспечат организму дневную норму. Также вещество содержится в нежирной вырезке и мясе крабов, а для увеличения пользы в рацион, советует диетолог, следует включить богатую натрием баранину. Для вегетарианцев Эми Горин советует употреблять фасоль и бобовые, ведь они также богаты цинком.

В греческом йогурте имеется множество полезных веществ, включая вышеуказанный цинк. Для предотвращения дефицита вещества в организме, что чревато ослаблением иммунитета, а симптомами называются ломкость волос, диарея, появление проблем с кожей и высоких аллергических реакций, стоит включить в рацион сыр чеддер и орехи кешью.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:27

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