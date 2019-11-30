Диетолог назвала богатые цинком продукты





К богатым цинком продуктам относятся устрицы, а 100 граммов обеспечат организму дневную норму. Также вещество содержится в нежирной вырезке и мясе крабов, а для увеличения пользы в рацион, советует диетолог, следует включить богатую натрием баранину. Для вегетарианцев Эми Горин советует употреблять фасоль и бобовые, ведь они также богаты цинком.В греческом йогурте имеется множество полезных веществ, включая вышеуказанный цинк. Для предотвращения дефицита вещества в организме, что чревато ослаблением иммунитета, а симптомами называются ломкость волос, диарея, появление проблем с кожей и высоких аллергических реакций, стоит включить в рацион сыр чеддер и орехи кешью.