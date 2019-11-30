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Певица Ольга Бузова рассказала, что на проекте "План Б" хотела бы сказать "нет" всем участникам

Борьба за сердца ведущей скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Ольгу Бузову, а также резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова продолжается. Сейчас в шоу осталось уже не так много участников, но Ольга Бузова признается, что поняла, что хочет сказать всем "нет".

Певица Ольга Бузова рассказала, что на проекте "План Б" хотела бы сказать "нет" всем участникам

На этот раз участники предстоящего выпуска решили обратить внимание на проблемы экологии, которые есть на острове Малибу. Для того, чтобы получше вжиться в образ, они сделали целую фотосессию, на которой были спасателями острова.

Так, Тимур на фото был с автомобильной шиной вместо обычного спасательного круга, а Ольга предстала с обломком доски для серфинга, тем самым демонстрируя, что на Малибу проблемы с экологией.


Однако позже в беседе с Тимуром Ольга призналась, что осталась не в восторге от того, как в целом прошло свидание, и ей хочется на самом деле абсолютно всех отправить домой.


Когда выбирали, кто должен покинуть шоу, на этот раз Тимур не стал молчать и решил молодым людям сказать, что они провинились. Однако у ребят не вышло что-то придумать в свое оправдание.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:20

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