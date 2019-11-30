Медики выдвинули гипотезу о бессмертии человеческой души





Данный вопрос интересует человечество уже не одно тысячелетие, поэтому ученые и даже медики продолжают пытаться найти на него ответ. Недавно американские специалисты заявили о том, что у них есть новая гипотеза относительно бессмертия человеческой души. Согласно нее, она является субстанцией, обитающей в квантовой реальности. Она представляет собой мельчайший субатомный уровень, там можно найти отложения белков, составляющих очертания человеческой души.По словам медиков, им не раз приходилось наблюдать, как жизнь буквально возвращается в пациента, еще несколько минут назад находившегося в коме или в состоянии клинической смерти. Специалисты считают, что такие научные феномены доказывают бессмертие человеческой души, а они, в свою очередь, лишь попытались выдвинуть гипотезу, описывающую механизм этого процесса. Согласно их теории, человеческая душа может жить вечно, поэтому все люди, когда-либо жившие на Земле, сейчас представлены на субатомном уровне квантовой реальности. Специалисты считают, что эту гипотезу можно будет проверить уже в ближайшее время.