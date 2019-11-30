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Анна Хилькевич призналась Дмитрию Шепелеву, что сделала операцию по увеличению груди

Актриса Анна Хилькевич призналась, что сделала себе операцию по увеличению груди. Об этом артистка поговорила с телеведущим Дмитрием Шепелевым в спецпроекте его YouTube-шоу “Папки”.

Спецпроект нового шоу Дмитрия Шепелева получил название “Мамки”, а первой гостьей артиста стала Анна Хилькевич. Актриса воспитывает двух дочерей, в связи с чем выработала собственный распорядок дня. Также в разговоре она поблагодарила своих подписчиков в Instagram, отметив, что ее часто подозревают в любви к пластическим операциям. Оказалось, что звезда настроена сохранить то, что у нее есть сейчас, но из последних изменений во внешности Хилькевич отметила отращивание бровей и определение цвета волос. Звезда откровенно призналась, что увеличила себе грудь. Слухи об этом появились в 2013 году, когда актриса надела платье, подчеркнувшее ее эффектные формы, но долгое время не подтверждала наличие пластики.

Анна Хилькевич призналась, что в будущем хотела бы исправить свой нос и форму лица, а пока она прячет недостатки с помощью правильного макияжа. Сейчас звезде страшно делать подобные операции, поскольку всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не так.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:06

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