Ученые из доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на Марсе





Долгое время ученые рассматривают возможность жизни на Марсе, а эксперты из NASA доказали, что в прошлом на этой планете имелась вода, а климат мог быть теплым и влажным. Ученый из Германии Жан-Пьер Поль де Вера, который руководил исследованием, доказал, что микроорганизмы, проживающие в сложных условиях в Антарктике, могут выдержать условия Красной планеты. В лаборатории была создана так называемая камера Марса — машина, копирующая температуру, атмосферное давление, химический состав, ультрафиолетовые лучи и другие параметры марсианской поверхности. Таким образом была проверена устойчивость разных земных организмов, но самыми сильными оказались те, которые живут в Антарктиде.Результаты показали, что есть большая вероятность того, что некоторые марсианские обитатели сохранились до нашего времени. Ученые отметили, что проверку прошли также те земные микроорганизмы, которые используют фотосинтез, что говорит об их сложности.