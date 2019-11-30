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Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Twitter

Пользователи Сети оставляют массовые жалобы на сбои, наблюдаемые в работе площадки Twitter. Как указывает сервис Downdetector, наибольшие неполадки фиксируются на территории США, Японии, в ряде стране Европы и в России.

По заявлениям многочисленных юзеров, сбой произошел около 04:50 мск в субботу, 30 ноября. Около 48% из тех, кто оставили жалобы, недовольны работой Twitter. Еще 33% выделили проблемы в функционировании мобильного приложения, рассчитанного на iPhone и iPad. Также имеются сбои в приложении для Android, которыми недовольны около 17% авторов жалоб.

Наибольшее число юзеров, которые столкнулись с неполадками, проживают в США. Некоторое количество сообщений о некорректном функционировании микроблога поступило из Нидерландов, Германии и других европейских стран. Сбои Twitter имеют место также в некоторых регионах России.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:37

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