Алла Пугачева высказалась о неравных браках с супругами разного возраста





Алла Пугачева неожиданно появилась в программе «Время» на Первом канале и дала там откровенное интервью. Примадонна призналась, что ее недавнее возвращение на сцену и выступления связаны лишь с одной песней. Все дело в композиции «Мой друг», написанной поэтессой и композитором Викторией Ворониной. По словам артистки, эта песня тронула ее до слез, и поэтому у нее появилось большое желание выступить с ней на сцене, донести этот посыл до зрителей.Значимость композиции «Мой друг» Алла Пугачева сравнила с другим своим культовым произведением – «Не отрекаются любя». Одной из самых важных строчек для Примадонны является: «Мой друг, дело не в возрасте, а нежности рук и в теплоте голоса». Эти слова, отмечает знаменитость, очень хорошо описывают неравные браки, к которым относятся и ее отношения с Максимом Галкиным. Певица назвала это особым видом любви, поэтому данная песня и тронула ее настолько сильно.При этом Алла Пугачева наслаждается своим уходом со сцены. Артистка обрела настоящее женское счастье и наслаждается каждым мгновением, проведенным вместе с семьей. Несмотря на это, Примадонна оставляет себе возможность ненадолго возвращаться на сцену.