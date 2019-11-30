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Алла Пугачева высказалась о неравных браках с супругами разного возраста

Известная советская и российская певица Алла Пугачева откровенно высказалась о неравных браках. Жизнь супругов разного возраста, отмечает Примадонна, требует особой любви друг к другу, именно она делает эти отношения возможными.
Алла Пугачева высказалась о неравных браках с супругами разного возраста

Алла Пугачева неожиданно появилась в программе «Время» на Первом канале и дала там откровенное интервью. Примадонна призналась, что ее недавнее возвращение на сцену и выступления связаны лишь с одной песней. Все дело в композиции «Мой друг», написанной поэтессой и композитором Викторией Ворониной. По словам артистки, эта песня тронула ее до слез, и поэтому у нее появилось большое желание выступить с ней на сцене, донести этот посыл до зрителей.

Значимость композиции «Мой друг» Алла Пугачева сравнила с другим своим культовым произведением – «Не отрекаются любя». Одной из самых важных строчек для Примадонны является: «Мой друг, дело не в возрасте, а нежности рук и в теплоте голоса». Эти слова, отмечает знаменитость, очень хорошо описывают неравные браки, к которым относятся и ее отношения с Максимом Галкиным. Певица назвала это особым видом любви, поэтому данная песня и тронула ее настолько сильно.

При этом Алла Пугачева наслаждается своим уходом со сцены. Артистка обрела настоящее женское счастье и наслаждается каждым мгновением, проведенным вместе с семьей. Несмотря на это, Примадонна оставляет себе возможность ненадолго возвращаться на сцену.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:23

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