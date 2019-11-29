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Россия вырвалась в лидеры по налоговому разрыву по НДС

Налог на добавленную стоимость является одним из самых важных налогов для пополнения бюджета Российской Федерации наравне с Налогом на доходы физических лиц и налогу на прибыль.

Ключевым показателем для определения здорового климата в бизнес среде является налоговый разрыв в сборе НДС. Этот индикатор свидетельствует о том, насколько прозрачна деятельность коммерческих предприятий на рынке страны. Налоговый разрыв это разница между ожидаемыми сборами налога на добавленную стоимость и размер фактически собранных средств. Чем выше дельта, тем большее число компаний не заплатило НДС, из-за того, что являются однодневками или используют схемы по уходу от НДС, пишет «Ъ».
Россия вырвалась в лидеры по налоговому разрыву по НДС

Подтверждением прогресса отечественных фискалов можно считать показатель по налоговому разрыву, которого удалось добиться за несколько лет. К примеру, в 2016 году собрали на 8% НДС меньше, чем ожидалось, в переводе на рубли это колоссальные суммы, которые осели в карманах «теневиков». В 2018 году налоговый разрыв удалось снизить до 1%. Что без сомнения является огромным достижением.

О том, как удалось добиться столь впечатляющих результатов, рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. По словам чиновника, такие результаты стали возможны благодаря внедрению системы АСК НДС, которая создана для автоматического исследования всех цепочек НДС в России. Но неправильно приписывать все достижения только лишь внедрению одной технологии. Такой результат по сбору налога на добавленную стоимость является плодом коллективных усилий. Михаил Мишустин Глава налоговой службы поблагодарил за содействие в работе Министерство финансов, во главе с Антоном Германовичем Силуановым, а так же казначейство, таможенную службу, руководителей и сотрудников всех профильных служб и комитетов. Мишустин считает, что только команда могла осилить такую сложную задачу, как создание новых инструментов и правил, выстраивание системы. В команду входили, и правоохранительные органы, и Росфинмониторинг, и Центральный банк. Эта большая команда – команда российского президента, заявил Михаил Мишустин.

Масштабная цифровизация во всех сферах деятельности позволила не допустить уклонение компаний от уплаты налогов. В результате рост сборов НДС по итогам десяти месяцев 2019 года показал наибольшую динамику — 16,7%, это 3,5 трлн руб. поступлений, что на 0,5 трлн руб. больше того же периода 2018 года. По данным ФНС, собираемость остальных налогов также росла: по налогу на прибыль сборы за тот же период составили 4 трлн руб. (13,5%), НДФЛ — 3,1 трлн руб. (8,4%).

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Общество
Добавил: Роман Вчера, 22:55

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