Анфиса Чехова заявила, что еда довела ее до множественного оргазма

Оказалось, что Анфиса Чехова имела в виду "гастрономический" оргазм, который испытала после посещения нового ресторана. Звезда призналась, что редко делает такие заявления, но в данном случае это слово полностью описывает ее ощущения. Телеведущая стала гостьей уютного европейского заведения, скрытого от случайных прохожих. Чехова сфотографировалась, держа в руках бокал с редким видом немецкого Пино-нуар — рубиновым вином со вкусом спелых ягод и экзотических специй. Звезда удивилась тому, что в этом заведении предоставляют выбор из тысячи вин, а также в наличии имеется аквариум с редкими морепродуктами.На опубликованном фото запечатлен накрытый тарелками с лакомствами стол, на котором представлены тонко нарезанный гребешок, устрицы и ежи. Чехова отметила, что в последний раз пробовала настолько вкусные морепродукты в Каннах. На горячее звезде подавали осьминога, а также ей понравилась открытая кухня, благодаря чему она наблюдала работу шеф-повара.