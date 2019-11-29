АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, как клетки восстанавливаются после стрессовых…
EUR 70.57 USD 64.10
Курс валют на 29.11.2019

Анфиса Чехова заявила, что еда довела ее до множественного оргазма

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в том, что испытала множественный "гастрономический" оргазм, который ее сильно удивил. В своем Instagram-аккаунте артистка подробно рассказала о произошедшем.

Оказалось, что Анфиса Чехова имела в виду "гастрономический" оргазм, который испытала после посещения нового ресторана. Звезда призналась, что редко делает такие заявления, но в данном случае это слово полностью описывает ее ощущения. Телеведущая стала гостьей уютного европейского заведения, скрытого от случайных прохожих. Чехова сфотографировалась, держа в руках бокал с редким видом немецкого Пино-нуар — рубиновым вином со вкусом спелых ягод и экзотических специй. Звезда удивилась тому, что в этом заведении предоставляют выбор из тысячи вин, а также в наличии имеется аквариум с редкими морепродуктами.

На опубликованном фото запечатлен накрытый тарелками с лакомствами стол, на котором представлены тонко нарезанный гребешок, устрицы и ежи. Чехова отметила, что в последний раз пробовала настолько вкусные морепродукты в Каннах. На горячее звезде подавали осьминога, а также ей понравилась открытая кухня, благодаря чему она наблюдала работу шеф-повара.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Williams Sonoma выпустила мультиварки в стиле Star…
Анфиса Чехова заявила, что еда довела ее до множественного…
Названы засоряющие кровеносные сосуды пищевые…
Павел Прилучный высмеял слухи о своем романе с Дарьей…
В Сети появились рендеры Samsung Galaxy S11+ с противоречивой основной…
Мария Миронова ответила на слухи об обращении к суррогатной…
В Банке России посоветовали, как бороться с новым способом мошенничества с…
Рэпер Джиган признался в любви своей беременной жене Оксане Самойловой романтичным…
Под Казанью в смертельном ДТП погиб один…
В РФ хотят разрешить продажу российского вина после…
Дана Борисова ответила хейтерам после критики глухонемой женщины-водителя в…
Стартовали продажи китайского аналога Range Rover – Hunkt…
Вика Цатурян: «Илья Яббаров пригрозил ударить меня о стол и запихать в…
Путин утвердил 2022-ой Годом культурного наследия народов…
Том Хиддлстон рассказал, как провалил пробы на роль…
Студент разработал приложение, превращающее iPhone в iPod…
Ирина Пегова удивила поклонников образом…
Развитие сетей 5G приведет к усилению кибератак против операторов…
Анна Седокова закрыла свой бар в Москве спустя три месяца после…
Стало известно, как российские интернет-пользователи готовятся к Новому…
«Говорите мужчинам о неудобной позе в сексе»: Ольга Бузова дала совет…
Алена Савкина снова намекнула на желание помириться с Ильей…
Microsoft признала наличие ошибки в Windows…
Юлия Михалкова рассказала о причинах соблюдения Рождественского…
Ксения Собчак назвала пародию на свое шоу "Осторожно, Собчак" от Satyr…
Xiaomi представила необычное устройство для зимы за…
Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз в сторону…
Опубликованы фото Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера…
Ольга Бузова после фотосессии с участниками готова была покинуть шоу "План…
Юрий Шевчук вспомнил, как Алла Пугачева в косухе пыталась отбиться от…
Траты россиян за первые полдня «Черной пятницы» увеличились на…
Максим Виторган и Нино Нинидзе публично поссорились в…
Переводчицей «Анналов» Тацита оказалась Елизавета…
Алена Водонаева колко высмеяла "коротконогую" Ксению…
Сергей Сафронов привел в студию шоу “Судьба человека” бывшую и нынешнюю…
"Кого вы ставите ведущим?": Ольге Бузовой пришлось отвечать за поведение Захара…
Представители Татьяны Дорониной не подтвердили слухи о госпитализации…
Ученые: Беременность в позднем возрасте грозит проблемами с сердцем у…
«Счастлива жена - счастлив муж»: Анастасия Костенко рассказала о секрете идеального…
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по…
Просмотреть все новости