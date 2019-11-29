Названы засоряющие кровеносные сосуды пищевые продукты





Одним из негативных продуктов для благоприятного функционирования сосудов является соль, большое содержание которой в организме увеличивает нагрузку на сердечную мышцу, и задерживает воду в тканях и крови. Также стоит больше употреблять в пищу зелени и фруктов из-за содержания калия. Особенно сильно вредят здоровью животные жиры, увеличивающие уровень холестерина, поэтому их лучше всего заменить на растительные масла. Желательно отказаться от употребления баранины, свинины, копченного мяса, жирных сортов твердого сыра и сливочного масла.Не обошлось в этом списке без сладкой газировки, которая тоже отрицательно воздействует на кровеносные сосуды. Убрать из рациона следует и шлифованный рис с рафинированной мукой.