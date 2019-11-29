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В Сети появились рендеры Samsung Galaxy S11+ с противоречивой основной камерой

В Сети были опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy S11+, чей анонс состоится в начале 2020 года. Появившиеся изображения демонстрируют устройство с противоречивой основной камерой, выглядящей хуже, чем у iPhone 11.
В Сети появились рендеры Samsung Galaxy S11+ с противоречивой основной камерой

Данной теме посвятили свои сообщения в Twitter сразу два авторитетных инсайдера. Сначала Стивен Хаммерстоффер рассказал о том, что получил доступ к заводским чертежам Samsung Galaxy S11+ и на основании этих данных создал собственный рендер. Он сообщил, что исходная информация может быть устаревшей, поэтому не исключил, что дизайн смартфона изменится к моменту выхода.

На опубликованном рендере Samsung Galaxy S11+ имеет огромную основную камеру, расположенную на задней панели. Она получила 5 датчиков, расположенных достаточно хаотично. Также рядом с ними находится вспышка.

Эту информацию подтвердил другой авторитетный инсайдер – Ice Universe. Он заявил, что заводские чертежи Стивена Хаммерстоффера устарели, поэтому итоговый вариант Samsung Galaxy S11+ и, в частности, его основная камера, должны выглядеть лучше. При этом он не стал отрицать, что в целом стиль модуля, где расположатся кристаллы, будет достаточно противоречивым. При этом инсайдер добавил, что качество съемки у новой модели будет на самом высоком уровне.

Напомним, Samsung Galaxy S11+ должен получит камеру на 108 МП, датчик для ночной съемки, 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:46

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