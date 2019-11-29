Павел Прилучный высмеял слухи о своем романе с Дарьей Мороз

На все вопросы о связи с Дарьей Мороз актер отвечал утвердительно, например, о том, что у них действительно роман? и сейчас его любовница в Санкт-Петербурге. Муцениеце раскритиковала мужа за такие ответы, отметив, что публика примет это за правду. Далее артистка поговорила о том, что поклонники до сих пор подозревают ее в беременности. Вокруг Муцениеце и Прилучного часто появляются слухи, например, об их расставании, драках в семье и кризисе в отношениях.В новом выпуске YouTube-шоу Агаты Муцениеце она рассказала о своих буднях и воспитании детей. В частности, звездная семья посмотрела в кинотеатре мультфильм "Стражи Галактики", а также супруги в свободное время ознакомились с первой серией второго сезона сериала "Бывшие".