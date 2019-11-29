В Польше нашли 7000-летние сооружения





Во время учения фотографий научные сотрудники Академии наук Польши и Университета Коперника выявили два лабиринта, сооруженных приблизительно 6800-7000 лет назад. Располагаются они невдалеке от села Нове-Объезье в пяти километрах друг от друга, диаметр каждой постройки составляет 85 метров. Во всех лабиринтах имеются овальные рвы с общим центром, и, как предполагают ученые, это могут быть старинные точки изучения звездного неба.Специалистов заинтересовал тот факт, что возможные входы в эти строения находятся друг напротив друга и могли быть направлены в сторону восхода солнца в период зимнего солнцестояния. Чтобы больше узнать о загадочной находке и ее предназначении, экспертам потребуется время.