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В Польше нашли 7000-летние сооружения

Польские ученые обнаружили на территории своей страны древние сооружения возрастом 7000 лет. Для этого они использовали снимки карт Google.

Во время учения фотографий научные сотрудники Академии наук Польши и Университета Коперника выявили два лабиринта, сооруженных приблизительно 6800-7000 лет назад. Располагаются они невдалеке от села Нове-Объезье в пяти километрах друг от друга, диаметр каждой постройки составляет 85 метров. Во всех лабиринтах имеются овальные рвы с общим центром, и, как предполагают ученые, это могут быть старинные точки изучения звездного неба.

Специалистов заинтересовал тот факт, что возможные входы в эти строения находятся друг напротив друга и могли быть направлены в сторону восхода солнца в период зимнего солнцестояния. Чтобы больше узнать о загадочной находке и ее предназначении, экспертам потребуется время.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:30

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