Мария Миронова ответила на слухи об обращении к суррогатной матери

Известно, что недавно Мария Миронова приняла участие на открытии IV Недели Российского кино в Великобритании с кинолентой “Холоп”, в связи с чем ей пришлось оставить сына. Вскоре актриса опубликовала фото, на котором запечатлена коляска на берегу реки с видом на мост и березовую рощу. Звезда заявила, что три дня разлуки с ребенком — это большой срок для нее. Под записью поклонники выразили сомнения в том, что Миронова родила самостоятельно, не прибегая к услугам суррогатной матери. В ответ хейтерам она сказала, что существует большое количество свидетелей ее беременности.Поклонники Марии Мироновой поддержали артистку и пожелали счастья ее семье. Актриса долгое время скрывала беременность и личность своего возлюбленного, но после родов почти сразу раскрыла имя ребенка — Федор.