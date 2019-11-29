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В Банке России посоветовали, как бороться с новым способом мошенничества с картами

В Банке России рассказали, как россиянам бороться с новым способом мошенничества. Людям посоветовали избегать банкоматов, расположенных в безлюдных местах, а также внимательно проверять, нет ли в них «забытых» карт.
В Банке России посоветовали, как бороться с новым способом мошенничества с картами

Сейчас в России набирает обороты новый вид мошенничества. Злоумышленники «забывают» свою карту в банкомате и ждут появление жертвы. Как только человек подходит к банкомату, то он инстинктивно достает ее. В этот момент к нему подходят мошенники и обвиняют в краже денег. Они сообщают жертве, что та только что списала с их счета определенную сумму денег. После этого злоумышленники настойчиво просят вернуть «украденные» деньги.

По словам Дмитрия Ибрагимова, являющегося замначальника отдела технической защиты информации Главного управления Банка России, россиянам нужно знать простые правила, позволяющие защититься от нового вида мошенничества. Людям стоит избегать банкоматов, расположенных в безлюдных местах. Лучше отдавать предпочтения тем, что находятся в отделениях банка или торговых центрах. Возле них обычно располагаются камеры наблюдения и охрана.

Следующий совет заключается в том, что россиянам нужно внимательно осматривать банкомат перед тем, как прикасаться к нему. Нужно проверить его клавиатуру, экран и отверстия, как для денег, так и для карты. Только после этого можно начинать использовать это устройство.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:25

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