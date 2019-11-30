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Врачи назвали полезные для работы легких продукты

Врачи перечислили продукты, употребление которых уменьшает риск появления болезней легких. В их числе оказались рыба и петрушка.

Органы дыхания имеют большое значение для нормальной работы человеческого организма, а определенные продукты могут улучшить функционирование легких. Ученые провели исследование с участием сотни тысяч человек, изучив их рацион. Выяснилось, что для профилактики заболеваний нужно каждый день употреблять пищу, богатую антиоксидантами, для минимизации негативного воздействия свободных радикалов, благодаря чему защищается организм от опасных микробов. В списке полезных продуктов оказались яйца, творог, миндаль, орехи, рыба и ягодный морс.

Также для предотвращения ухудшения состояния легких важно заниматься физкультурой, благотворно воздействующей на дыхательную систему. Поможет в этом и отказ от курения.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:40

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