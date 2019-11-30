Мультсериал "Маша и Медведь" назван одним из самых популярных шоу в мире





Для определения наиболее успешных проектов для юных зрителей аналитики провели анализ соцсетей, онлайн-запросов и просмотров. Представители являющегося правообладателем мультсериала Animaccod отметили, что к первой пятерке относится “Маша и Медведь”. Соответствующее исследование проходило в течение месяца среди 20 тысяч детских шоу со всего мира. Эпизод российского мультсериала “Маша плюс каша” просмотрели свыше 4 млрд раз, благодаря чему он назван наиболее просматриваемым. Все серии проекта насчитывают свыше 50 млрд просмотров на YouTube.В этом году отмечается 10 лет со дня выхода мультсериала на экраны. Сейчас его транслируют в 100 странах и переводят на 36 языков.