Мультсериал "Маша и Медведь" назван одним из самых популярных шоу в мире
Выпущенный в РФ многосерийный проект “Маша и Медведь” вошел в ТОП-5 наиболее востребованных в мире шоу для детей. Соответствующие сведения предоставлены аналитическим агентством Parrot Analytics.
Для определения наиболее успешных проектов для юных зрителей аналитики провели анализ соцсетей, онлайн-запросов и просмотров. Представители являющегося правообладателем мультсериала Animaccod отметили, что к первой пятерке относится “Маша и Медведь”. Соответствующее исследование проходило в течение месяца среди 20 тысяч детских шоу со всего мира. Эпизод российского мультсериала “Маша плюс каша” просмотрели свыше 4 млрд раз, благодаря чему он назван наиболее просматриваемым. Все серии проекта насчитывают свыше 50 млрд просмотров на YouTube.
В этом году отмечается 10 лет со дня выхода мультсериала на экраны. Сейчас его транслируют в 100 странах и переводят на 36 языков.
Для определения наиболее успешных проектов для юных зрителей аналитики провели анализ соцсетей, онлайн-запросов и просмотров. Представители являющегося правообладателем мультсериала Animaccod отметили, что к первой пятерке относится “Маша и Медведь”. Соответствующее исследование проходило в течение месяца среди 20 тысяч детских шоу со всего мира. Эпизод российского мультсериала “Маша плюс каша” просмотрели свыше 4 млрд раз, благодаря чему он назван наиболее просматриваемым. Все серии проекта насчитывают свыше 50 млрд просмотров на YouTube.
В этом году отмечается 10 лет со дня выхода мультсериала на экраны. Сейчас его транслируют в 100 странах и переводят на 36 языков.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:15