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Рэпер Джиган признался в любви своей беременной жене Оксане Самойловой романтичным треком

Рэпер Джиган признался в любви беременной жене Оксане Самойловой романтическим треком. Артист презентовал новую композицию под названием “Кислород” на своей странице в Instagram.

Джиган и Оксана Самойлова вместе уже 10 лет, и за это время у пары родились три дочери. Недавно модель подтвердила информацию о том, что ждет четвертого ребенка. После известия о скором пополнении в семье рэпер выпустил новый трек под названием “Кислород”, записанный совместно с Bahh Tee. Поклонники сразу назвали композицию посвященной Оксане Самойловой, поскольку в ней прослеживаются сильные романтические чувства. В комментариях публика стала ассоциировать песню с поддержкой, любовью и верностью.

Некоторые фолловеры отметили, что подобные слова, спетые в песне, посвящаются вторым половинкам только в стихах. Джиган сообщил, что новый трек уже доступен для прослушивания и скачивания на всех музыкальных площадках.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:19

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