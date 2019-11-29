Рэпер Джиган признался в любви своей беременной жене Оксане Самойловой романтичным треком

Джиган и Оксана Самойлова вместе уже 10 лет, и за это время у пары родились три дочери. Недавно модель подтвердила информацию о том, что ждет четвертого ребенка. После известия о скором пополнении в семье рэпер выпустил новый трек под названием “Кислород”, записанный совместно с Bahh Tee. Поклонники сразу назвали композицию посвященной Оксане Самойловой, поскольку в ней прослеживаются сильные романтические чувства. В комментариях публика стала ассоциировать песню с поддержкой, любовью и верностью.Некоторые фолловеры отметили, что подобные слова, спетые в песне, посвящаются вторым половинкам только в стихах. Джиган сообщил, что новый трек уже доступен для прослушивания и скачивания на всех музыкальных площадках.